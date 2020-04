Le mascherine della Regione Lazio? Pure dall' imbianchino

dellorco85 : Arrivano valvole per respiratori polmonari e raccordi per mascherine made in Maranello, con il cavallino della… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano e del #NAS, insieme alla Asl Napoli Nord 2, hanno sanzionato un impre… - iltirreno : La campagna di distribuzione delle mascherine della Regione #Toscana: consegnando la tessera sanitaria sarà possibi… - nfswitalia : RT @GiancarloDeRisi: Mascherine, flop della Regione. Chiesto agli infermieri di riusare le poche che ci sono. Dubbi sui nuovi contratti di… - FerruccioColaci : RT @tempoweb: Scandalo Dpi. Le #mascherine della #RegioneLazio? Pure dall'imbianchino -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine della

Il Fatto Quotidiano

In giro con le mascherine, misurazione della febbre in metropolitana, sport solo da soli e all'aperto ed uscite scaglionate per fasce di età. Sono le ipotesi che si vanno definendo in vista del 4 ...Come riportato anche dal ministero della salute, per “stretto contatto” si intende ... distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso ...