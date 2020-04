‘Le Iene’ tornano su Italia 1 dopo lo stop causato dal Coronavirus | ecco cosa cambierà

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 aprile 2020) Sono stati tanti i programmi televisivi che a causa delhanno subito una battuta d’arresto . Tra questi anche Le Iene, il programma di1 condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, nella cui redazione è stato riscontrato un caso di positività. A raccontarlo, lo stesso protagonista Alessandro Politi, in un video che è stato mandato in onda a Live – Non è La D’Urso. Lo storico programma però sta tornando e riprenderà, seppur con qualche cambiamento, da martedì 21 aprile alle ore 21,20 su1. A parlarne l’autore televisivo Davide Parenti, che ha raccontatonel dettaglio a TvSorrisi perché la trasmissione è stata interrotta e come tutto il team ha lavorato per garantire la ripresa e la messa in onda dei vari servizi. A inizio marzo uno dei nostri inviati Alessandro ...