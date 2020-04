Le Iene tornano martedì 21 aprile alle 21 20 su Italia Uno

(Di domenica 19 aprile 2020) Il mondo della televisione riparte. Martedì 2121.20 Lesaranno di nuovo in onda suUno. Il format era stato sospeso a seguito della positività al coronavirus di Alessandro Politi. “Ci sarà uno studio virtuale che ricorda app come Zoom e Skype. I conduttori non saranno vicini, ma saranno avvicinati elettronicamente. Sullo schermo risulterà un’immagine simile a quando facciamo un’intervista tripla” ha spiegato Davide Parenti a “Tv, Sorrisi e Canzoni”. Attualmente è in programma un unico appuntamento settimanale. La prima puntata sarà condotta (da casa) da Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia. Invece la seconda da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Il ritorno della coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino slitterà a maggio. Il programma sarà sempre ...

"Troppo presto, non mi sento protetto", dice a Iene.it un papà preoccupato Aprire o non aprire? Questo è il dilemma in Italia. Ma mentre noi ci arrovelliamo per decidere chi potrà tornare all'aria ...