"Lavoravo con Bossi al Senato, poi sono arrivata al Tg3 con Curzi". La Sciarelli rivela i segreti di TeleKabul (Di domenica 19 aprile 2020) Oggi Federica Sciarelli è la padrona di casa, amatissima, di Chi l'ha visto?. Non tutti la ricordano come giornalista del Tg3, e non tutti sanno come prima di approdare a Tele Kabul sia stata anche all'ufficio delle informazioni parlamentari in Senato. Posto ambitissimo, e ben pagato: "sono rimasta quattro anni - spiega la giornalista al Fatto quotidiano - Al mio piano c'era il Gruppo misto e allora era presente solo Umberto Bossi". Nessuna amicizia col Senatùr, però: "Ero una dipendente", ci tiene a precisare la Sciarelli. Poi il richiamo della foresta e il ritorno in Rai, dove aveva vinto anni prima il concorsone. "Al Senato guadagnavo benissimo: 15 mensilità, stavamo chiedendo la sedicesima, quindi benefit, aiuti sul mutuo". Ma torna a viale Mazzini, al Tg3. "Mi misero nella redazione del Politico e mi ritrovai con una ... Leggi su liberoquotidiano “Non mi chiamava più nessuno - non lavoravo…” : Amadeus - il dramma del conduttore dei Soliti Ignoti (Di domenica 19 aprile 2020) Oggi Federicaè la padrona di casa, amatissima, di Chi l'ha visto?. Non tutti la ricordano come giornalista del Tg3, e non tutti sanno come prima di approdare a Tele Kabul sia stata anche all'ufficio delle informazioni parlamentari in. Posto ambitissimo, e ben pagato: "rimasta quattro anni - spiega la giornalista al Fatto quotidiano - Al mio piano c'era il Gruppo misto e allora era presente solo Umberto". Nessuna amicizia col Senatùr, però: "Ero una dipendente", ci tiene a precisare la. Poi il richiamo della foresta e il ritorno in Rai, dove aveva vinto anni prima il concorsone. "Alguadagnavo benissimo: 15 mensilità, stavamo chiedendo la sedicesima, quindi benefit, aiuti sul mutuo". Ma torna a viale Mazzini, al Tg3. "Mi misero nella redazione del Politico e mi ritrovai con una ...

ElenaedElena : @onevoicetosing @andrea820392002 @GenoveffaReloa1 @punto_bouvet @HuffPostItalia Faccio da anni smart working e comb… - fabbry31101966 : @Rinaldi_euro Io personalmente, con Giacalone, telefonicamente, ci discussi per quanto riguarda sui certi lavori ch… - mino__93 : @sole24ore L’avviso di lasciare le case è stato dato con 15 giorni d’anticipo, i voli per ritornare ci sono sempre… - Alessan87490307 : @ilruttosovrano Io l' ho fatta la domanda nell' agricoltura,ma sinceramente non per la patria ma perche' dove lavor… - Ziggy21327452 : @catlatorre Quando lavoravo a Milano andavo a prendere il caffè nel bar dove andava LaRussa con la scorta. Pretende… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoravo con “Lavoravo nel call center con Emanuele, le voci di contagio giravano da inizio marzo” Il Salvagente Coronavirus, Conte: ripartire ma senza abbassare la guardia. Fase 2 con prudenza

Il premier Giuseppe Conte non molla la sua scrivania e senza sosta si confronta con le varie anime delle squadre messe in campo. Lavorare pancia a terra per far ripartire il Paese, senza abbassare ...

Coronavirus: Conte frena alle riaperture prima del 4 maggio: pressing da parte delle aziende del nord

Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte spiegando che proseguirà il confronto con le parti sociali. “Sul fronte delle misure di tutela della salute, il Governo continua a lavorare per implementare i ...

Il premier Giuseppe Conte non molla la sua scrivania e senza sosta si confronta con le varie anime delle squadre messe in campo. Lavorare pancia a terra per far ripartire il Paese, senza abbassare ...Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte spiegando che proseguirà il confronto con le parti sociali. “Sul fronte delle misure di tutela della salute, il Governo continua a lavorare per implementare i ...