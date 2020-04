Lara Zorzetto svela se aspetta un maschio o una femmina: l’annuncio sui social (Di domenica 19 aprile 2020) Lara Zorzetto è in dolce attesa. Come promesso, ha svelato sui social a chi la segue il sesso del bambino che sta aspettando con Mattia Monaci. Ecco l’annuncio Lara Zorzetto presto mamma Abbiamo conosciuto Lara Zorzetto due anni fa a Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Lara aveva partecipato con il fidanzato Michael, con il quale c’erano stati dei problemi anche di tradimento. Durante il programma lui si è comportato male nei suoi confronti, dicendo cose intime e personali molto umilianti. Ma l’ironia e le reazioni di Lara hanno conquistato il pubblico. Alla fine di Temptation Island Lara e Michael si sono lasciati, ma lui ha cercato in tutti i modi di accusarla di aver recitato un copione. Secondo lui Lara aveva organizzato tutto nei minimi dettagli per “vendicarsi ... Leggi su kontrokultura Temptation Island - Lara Zorzetto incinta di un maschietto : l’annuncio

Lara Zorzetto annuncia il sesso del figlio che aspetta con Mattia Morici

‘Temptation Island 5’ - Lara Zorzetto svela il sesso del bebé in arrivo! (Di domenica 19 aprile 2020)è in dolce attesa. Come promesso, hato suia chi la segue il sesso del bambino che stando con Mattia Monaci. Ecco l’annunciopresto mamma Abbiamo conosciutodue anni fa a Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.aveva partecipato con il fidanzato Michael, con il quale c’erano stati dei problemi anche di tradimento. Durante il programma lui si è comportato male nei suoi confronti, dicendo cose intime e personali molto umilianti. Ma l’ironia e le reazioni dihanno conquistato il pubblico. Alla fine di Temptation Islande Michael si sono lasciati, ma lui ha cercato in tutti i modi di accusarla di aver recitato un copione. Secondo luiaveva organizzato tutto nei minimi dettagli per “vendicarsi ...

bnotizie : Lara Zorzetto annuncia il sesso del figlio che aspetta con Mattia Morici - GenteVipNews : Ultime notizie, Lara Zorzetto partorirà un maschietto: “Il nostro mondo si tinge di azzurro” - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 5’, #LaraZorzetto svela il sesso del bebé in arrivo! - zazoomnews : ‘Temptation Island 5’ Lara Zorzetto svela il sesso del bebé in arrivo! - #‘Temptation #Island #Zorzetto #svela - zazoomnews : ‘Temptation Island 5’ Lara Zorzetto svela il sesso del bebé in arrivo! - #‘Temptation #Island #Zorzetto #svela… -