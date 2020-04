L’appello delle imprese sociali al Governo | “Ricostruiamo il Paese”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo l’appello alfirmato dalle. Alcune di esse sono in prima linea nella lotta alla pandemia. Assicurano servizi essenziali ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Molte di esse hanno registrato perdite importanti. “In Italia vi sono oltre 20.000, con più di 500.000 occupati e oltre 12 miliardi di valoredella produzione aggregato impegnate nel welfare, nella cultura e nell’inserimento lavorativo di oltre 50.000 persone svantaggiate. Sonoche stanno dando un contributo importante nell’affrontare la crisi indotta da Covid-19, impegnate nella gestione dell’emergenza sanitaria e sociale. In poche settimane hanno modificato la propria offerta di servizi e si sono impegnate per assicurare servizi essenziali ai cittadini e alle comunità in cui ...