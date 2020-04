L’annuncio ufficiale Paolo Bonolis lo comunica sui social e i fan non vedono l’ora di

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 aprile 2020) Nonostante il lockdown e la quarantena ma come si suol dire "show most go on" il mondo dello spettacolo non si ferma e sempre nuovi format vengono programmati e proposti per un futuro prossimo, rendendo dinamica la vita lavorativa di attori, presentatori, opinionisti, e tutti quelli che lavorano nel mondo della televisione. Recentemente uno dei conduttori più amati della televisione Italiana ha dato un annuncio su instagram, e ha fatto sapere a tutti di un nuovo lavoro di conduzione, e si tratta proprio di lui. Continua… Il formato si chiama “La stanza del medico” e appartiene al canale SDL Tv, da diverso tempop a conoscenza del progetto e ci lavora con impegno, il programma per la prima volta andrà in oda sul web proprio nel periodo di quarantena saràuna bella alternativa di intrattenimento in un periodo ...