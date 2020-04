L’America profonda contro il lockdown

Leggi su it.insideover

(Di domenica 19 aprile 2020) Nonostante gli Stati Uniti siano il Paese con il più alto numero di contagi e di vittime al Mondo a causa del Covid-19, non tutta la popolazione è a favore delle misure restrittive imposte dai governi locali, preferendo una graduale riapertura in linea con l’auspicio del presidente Donald Trump. Nella giornata di sabato sono state infatti registrate manifestazioni in favore dello sblocco negli Stati del New Hampshire, Texas e Maryland, dove le persone (tra le duecento e le quattrocentocinquanta, secondo i dati forniti da Le Monde) hanno protestato dalle proprie autovetture: rispettando il distanziamento imposto dalle leggi in vigore. Il vero volto degli States Sebbene i numeri non siano stati ingenti, il fatto è attribuibile alle restrizioni che ancora in questo momento provocano difficoltà negli spostamenti, nonché paura nelle sanzioni che ...