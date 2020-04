L’allarme di Confindustria, il 43,7% delle imprese con problemi molto gravi (Di domenica 19 aprile 2020) Le imprese "con problemi molto gravi" sono il 43,7% rispetto alle 14,4% di un mese fa. E' quanto emerge dalla seconda edizione dell'indagine sugli effetti dell'epidemia Covid sulle imprese italiane condotta da Confindustria su un campione di oltre 4.400 imprese. "Si è assistito a un netto peggioramento rispetto alla percezione della prima indagine per il numero di aziende che ha subito l`impatto negativo del coronavirus (97,2% contro il 67,2% della precedente)" si legge nello studio.Il 36,5% dei rispondenti, in seguito all`emanazione dei DPCM del 22 e del 25 marzo, ha dovuto chiudere la propria attività, mentre il 33,8% l`ha chiusa parzialmente. La ricerca evidenzia poi che il 53,1% dei dipendenti delle aziende intervistate potrebbe dover ricorrere ad ammortizzatori sociali mentre in media, rispetto alla normalità (marzo 2019), si è assistito ad un calo del ... Leggi su ilfogliettone ‘Economia italiana colpita al cuore’ - l’allarme di Confindustria sull’emergenza coronavirus

Coronavirus - l’allarme di Confindustria : un giorno di blocco costa 2 miliardi. La politica ci ascolti

L’allarme di Confindustria : “Perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni” (Di domenica 19 aprile 2020) Le"con" sono il 43,7% rispetto alle 14,4% di un mese fa. E' quanto emerge dalla seconda edizione dell'indagine sugli effetti dell'epidemia Covid sulleitaliane condotta dasu un campione di oltre 4.400. "Si è assistito a un netto peggioramento rispetto alla percezione della prima indagine per il numero di aziende che ha subito l`impatto negativo del coronavirus (97,2% contro il 67,2% della precedente)" si legge nello studio.Il 36,5% dei rispondenti, in seguito all`emanazione dei DPCM del 22 e del 25 marzo, ha dovuto chiudere la propria attività, mentre il 33,8% l`ha chiusa parzialmente. La ricerca evidenzia poi che il 53,1% dei dipendentiaziende intervistate potrebbe dover ricorrere ad ammortizzatori sociali mentre in media, rispetto alla normalità (marzo 2019), si è assistito ad un calo del ...

Nausica93325730 : RT @LaStampa: Coronavirus, l’allarme di Confindustria Emilia: in fumo fra i 14 e i 18 miliardi - Piergiulio58 : Coronavirus, l’allarme di Confindustria Emilia: in fumo fra i 14 e i 18 miliardi - La Stampa - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Coronavirus, l’allarme di Confindustria Emilia: in fumo fra i 14 e i 18 miliardi - LaStampa : Coronavirus, l’allarme di Confindustria Emilia: in fumo fra i 14 e i 18 miliardi - SoloCristy : RT @LaStampa: Riescono a restare a galla pochissimi settori, come il packaging e l’alimentare. -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme Confindustria Liquidità, l’allarme rosso delle imprese: «Per i fondi servono tre mesi» Il Sole 24 ORE