L'album del giorno, Miles Davis, Bitches Brew (Di domenica 19 aprile 2020) Mentre i ragazzi della Summer of love '69 rientravano a casa dopo quattro giorni di musica, pioggia e fango e Woodstock, Miles Davis varcava la soglia del 30th Street Studio di New York. Era il 19 agosto... Nessuno, forse neanche lo stesso Davis, sapeva esattamente che cosa avrebbe prodotto l'incontro tra lui e Joe Zawinul a Chick Corea, John McLaughlin e Jack DeJohnette. Insieme avevano realizzato In a silent way, ma questa volta c'erano nell'aria nuove vibrazioni. Ai musicisti che lo accompagnavano (tra gli altri, Dave Holland al basso) non vennero date istruzioni né anticipazioni di quel che sarebbe successo. L'album che stavano per incidere, prodotto da Teo Macero, era un foglio bianco ancora tutto da scrivere (fatta eccezione per due brani Pharaoh's Dance di Joe Zawinul e Sanctuary di Wayne Shorter). L'unico input fu: suonate seguendo il leader. E così fu, ... Leggi su panorama Sam Smith toglie la parola “morire” dal titolo del suo prossimo album : “Mi sarei sentito a disagio”

L'album del giorno : Amy Winehouse - Back to black

L'album del giorno : Amy Winehouse - Back to black (Di domenica 19 aprile 2020) Mentre i ragazzi della Summer of love '69 rientravano a casa dopo quattro giorni di musica, pioggia e fango e Woodstock,varcava la soglia del 30th Street Studio di New York. Era il 19 agosto... Nessuno, forse neanche lo stesso, sapeva esattamente che cosa avrebbe prodotto l'incontro tra lui e Joe Zawinul a Chick Corea, John McLaughlin e Jack DeJohnette. Insieme avevano realizzato In a silent way, ma questa volta c'erano nell'aria nuove vibrazioni. Ai musicisti che lo accompagnavano (tra gli altri, Dave Holland al basso) non vennero date istruzioni né anticipazioni di quel che sarebbe successo. L'che stavano per incidere, prodotto da Teo Macero, era un foglio bianco ancora tutto da scrivere (fatta eccezione per due brani Pharaoh's Dance di Joe Zawinul e Sanctuary di Wayne Shorter). L'unico input fu: suonate seguendo il leader. E così fu, ...

SpotifyItaly : Milano, 12 aprile 2020: @AndreaBocelli celebra la Pasqua prendendosi il palcoscenico del Duomo e cantando il suo me… - GianniniRoberto : Ascolto del giorno: Aretha Franklin – I never loved a man the way i loved you - 1967 - (Atlantic) Ascolta l'intero… - MusicornerInfo : Venerdì 24 aprile esce in radio “Vorrei (La rabbia soffice)”, il nuovo singolo del cantautore Matteo Faustini est… - gpoglio : L'album del giorno, Miles Davis, Bitches Brew - W3NCAT : RT @HoppipollaIT: ?? Teaser del terzo video degli #Hoppipolla per [4songs2] ?? Il video di '??? ??' (Live ver.), title del loro mini album #… -

Ultime Notizie dalla rete : album del Sam Smith toglie la parola “morire” dal titolo del suo prossimo album: “Mi sarei sentito a disagio” Music Fanpage Sam Smith toglie la parola “morire” dal titolo del suo prossimo album: “Mi sarei sentito a disagio”

la pandemia di coronavirus sta portando anche dei cambiamenti sostanziali nei titoli degli album. Sam Smith, ad esempio, ha spiegato in alcune interviste che ha deciso di togliere dal titolo del suo ...

Artisti da tutto il mondo per “One World Together at Home”, l'evento-concerto voluto da Lady Gaga

Praticamente tutta la performance è caricata anche sul canale YouTube ufficiale del Global Citizen, l'organizzazione che ha sposato il progetto ... su YouTube che rimandava il segnale di ABCNews ...

la pandemia di coronavirus sta portando anche dei cambiamenti sostanziali nei titoli degli album. Sam Smith, ad esempio, ha spiegato in alcune interviste che ha deciso di togliere dal titolo del suo ...Praticamente tutta la performance è caricata anche sul canale YouTube ufficiale del Global Citizen, l'organizzazione che ha sposato il progetto ... su YouTube che rimandava il segnale di ABCNews ...