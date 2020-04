Lady Gaga guida la performance di The Prayer al Together At Home Concert (VIDEO) (Di domenica 19 aprile 2020) Accompagnata da Andrea Bocelli, John Legend, Céline Dion e Lang Lang, Lady Gaga guida la performance di The Prayer per l'evento Together At Home Concert , Lady Gaga al timone dell'interpretazione del brano The Prayer, accompagnata da quattro grandi artisti come Andrea Bocelli, John Legend, Céline Dion e Lang Lang. Le star della musica si sono esibite assieme a tante altre celebrità in diretta da casa propria per il One World: Together At Home Concert. L'evento musicale trasmesso dalle reti americane ABC, CBS e NBC, ma anche in streaming su YouTube e, qui in Italia, su Rai 1, ha visto la partecipazione di grandi nomi del panorama dell'intrattenimento, da Paul McCartney a Taylor Swift, da Kerry Washington a Idris Elba, ma anche tanti altri. Tra le ... Leggi su movieplayer Together At Home - Lady Gaga trascina le star della musica in una maratona di otto ore anti-coronavirus : bello - ma i concerti sono un’altra cosa

Together at Home è un Musica che Unisce ma con Lady Gaga...

