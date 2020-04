Lady Gaga, Celine Dion, Bocelli e John Legend: la meravigliosa esibizione di The Prayer (VIDEO) (Di domenica 19 aprile 2020) Come vi avevo anticipato ieri, Lady Gaga, Celine Dion, Andrea Bocelli e John Legend hanno chiuso One World Together at Home con una meravigliosa esibizione sulle note di The Prayer. Ovviamente sapevo già che Celine e Bocelli sarebbero stati impeccabili (la Dion per me resta una delle più belle voci di sempre), mentre avevo un po’ di timore per la Germanotta, che quando si lascia trasportare dall’emozione spesso esagera con la voce e l’interpretazione. Invece devo dire che anche Gaga è stata perfetta, ho avuto i brividi per tutta la durata della performance. The Prayer, il video della performance. A preview of Lady Gaga performing ‘The Prayer’ on One World: #TogetherAtHome! pic.twitter.com/AvRAlGdIIg — 𝔊𝔞𝔤𝔞𝔅𝔦𝔟𝔩𝔢 CHROMATICA (@GagaBible ) April 18, ... Leggi su bitchyf One World Together At Home - in onda su Rai1 : tutti gli artisti coinvolti nel maxiconcerto organizzato da Lady Gaga

team_world : Liam Payne, Niall Horan, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes e Lady Gaga sono solo ALCUNI degli ARTISTI che s… - luanlovato : a lady gaga no piano #TogetherAtHome - RaiUno : ??One World #TogetherAtHome Il megaconcerto benefico voluto da Lady Gaga ?? Nella notte tra sabato e domenica dalle… - yleniaindenial : Lady Gaga come una Licia Licetta indossa gli occhiali così fa il botto. #quarantenaconlicianunez - MrMattHoneyo : RT @rdt_media: Lady Gaga aclamando Lizzo durante sua performance no #TogetherAtHome. -