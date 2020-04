La torta margherita con solo tre ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 aprile 2020) Lacontre. In questi giorni lunghi e strani di reclusione forzata le rare puntate fuori casa per fare la spesa qualche volta si trasformano in una delusione, perché non sempre nei negozi si trova tutto quello che si cerca. In cucina quindi occorre lavorare di fantasia e spesso siamo costretti a farci bastare i pochiche troviamo in dispensa. La ricetta che ti stiamo per presentare qui di seguito è appunto un esempio di quei casi in cui bisogna fare di necessità virtù. Si tratta infatti di unache puoi realizzare contree sonoche di solito non mancano mai, neppure nella dispensa più sguarnita: uova, farina e zucchero. Nient’altro. LacontreGliLa lista degli, come si è detto, è ...