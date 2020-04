La Storia di Stella, il Cane Che Ha Percorso Chilometri per Raggiungere il Padrone Ricoverato per Covid (Di domenica 19 aprile 2020) Stella, un pastore tedesco, è scappata di casa per Raggiungere il suo Padrone, ricoverato da giorni per Covid-19 e purtroppo morto. L’hanno trovata nei pressi dell’ospedale di Pisa, stanca ed affamata, dopo aver Percorso molta strada. I volontari dell’associazione Sportello Tutela Animali, che hanno cercato di trovarle una nuova sistemazione, l’hanno descritta così: “Dolcissima con gli umani, Stella ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo Padrone non si è data pace: è scappata a cercarlo fino all’ospedale“. Alla fine l’animale è stato accolto da un parente del suo sfortunato proprietario. Leggi su youreduaction Cane scappa di casa e raggiunge il padrone in ospedale : la storia di Stella

