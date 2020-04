La Serie C si arrende: il campionato può fermarsi definitivamente (Di domenica 19 aprile 2020) La Lega Pro ha convocato una nuova assemblea per il 4 maggio, il giorno in cui la Serie A potrebbe riprendere gli allenamenti in caso di ok dal governo. Un destino che potrebbe non riguardare la Serie C, verso la sospensione definitiva della stagione: quasi impossibile applicare il protocollo medico stabilito dalla Federcalcio. Leggi su fanpage De Luca : «Cercano sporcare l’immagine della Campania - ma devono arrendersi di fronte alla serietà dei cittadini» (Di domenica 19 aprile 2020) La Lega Pro ha convocato una nuova assemblea per il 4 maggio, il giorno in cui laA potrebbe riprendere gli allenamenti in caso di ok dal governo. Un destino che potrebbe non riguardare laC, verso la sospensione definitiva della stagione: quasi impossibile applicare il protocollo medico stabilito dalla Federcalcio.

C'è una data cerchiata in rosso nel calendario, fuori dal campo, del calcio italiano. È il 4 maggio, giorno in cui le squadre di Serie A auspicano di poter tornare in campo per gli allenamenti, mentre ...

Palermo in stand by, il presidente della Serie D: "Vorremmo ripartire, ma è dura"

In serie D sarà dura ripartire, ma il presidente della LND Cosimo Sibilia non getta ancora la spugna e prova a coltivare una flebile speranza di poter tornare in campo. Intervistato da Radio 24, ...

