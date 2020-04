La Regione Lazio come la Lombardia sui malati COVID nelle RSA?

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Stamattina Il Giornale e Libero hanno pubblicato in prima pagina due articoli che accusavano ladi aver fattolasuidi-19case di riposo regionali. Entrambi gli articoli si riferiscono a una richiesta di disponibilità indirizzata allead accogliere pazienti positivi al Coronavirus SARS-COV-2. Lalasui? «La– si legge – invita i titolari di strutture residenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, a manifestare la disponibilità ad accogliere pazientipositivi che non necessitano di ricovero in ambiente ospedaliero». L’avviso è del 28 marzo e rimanda a una sorta di bando analogo, reperibile online. Il tema ovviamente è quello delle Residenze sanitarie assistite che in tutta Italia, e non solo, ...