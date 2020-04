La psicosi da Coronavirus e la caccia all’untore: runner picchiato a sangue perché senza mascherina (Di domenica 19 aprile 2020) La psicosi da Coronavirus e la caccia all’untore. Il presagio c’era, è accaduto. A Padova, un 50 enne ingegnere di Sant’Agostino di Albignasego, che stava correndo insieme al proprio cane, è stato picchiato a sangue perché non indossava la mascherina. Due vicini avrebbero commesso il fatto, procurandogli fratture al naso, problemi all’occhio destro e diversi ematomi al tronco e agli arti. Prognosi di 30 giorni. A riportarlo è ‘Il Mattino di Padova’, che ha anche intervistato la vittima. “Sono sconvolto – dice – pensavo di vivere in quartiere tranquillo e scopro che invece c’è tanta violenza e ferocia, gesti inauditi e inspiegabili. Stavo correndo e avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d’aria ero ad un centinaio di metri ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - la “quarantena dal basso” della Bielorussia : per Lukashenko è ‘psicosi’ - ma bar e ristoranti iniziano a chiudere in autonomia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Cina cresce la psicosi anti-stranieri

Treviso - psicosi coronavirus : anziana cade e nessuno la aiuta (Di domenica 19 aprile 2020) Ladae laall’untore. Il presagio c’era, è accaduto. A Padova, un 50 enne ingegnere di Sant’Agostino di Albignasego, che stava correndo insieme al proprio cane, è statoperché non indossava la mascherina. Due vicini avrebbero commesso il fatto, procurandogli fratture al naso, problemi all’occhio destro e diversi ematomi al tronco e agli arti. Prognosi di 30 giorni. A riportarlo è ‘Il Mattino di Padova’, che ha anche intervistato la vittima. “Sono sconvolto – dice – pensavo di vivere in quartiere tranquillo e scopro che invece c’è tanta violenza e ferocia, gesti inauditi e inspiegabili. Stavo correndo e avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d’aria ero ad un centinaio di metri ...

CalcioWeb : La psicosi da #Coronavirus e la caccia all'untore: runner picchiato a sangue perché senza mascherina - - pedrolp44860430 : RT @paolonori: E, in Bielorussia, Lukašenko ha detto che il coronavirus non è un vero virus, «è una psicosi», e che, per ucciderlo, «bisogn… - MarjaBolkonskij : RT @paolonori: E, in Bielorussia, Lukašenko ha detto che il coronavirus non è un vero virus, «è una psicosi», e che, per ucciderlo, «bisogn… - kusuriurida : RT @ilPortaborse_: Comprate le mascherine. Dalle prossime settimane potrebbero esserci molti casi in Italia. E scoppiare veramente la psico… - SimoneMazzetto1 : RT @paolonori: E, in Bielorussia, Lukašenko ha detto che il coronavirus non è un vero virus, «è una psicosi», e che, per ucciderlo, «bisogn… -

Ultime Notizie dalla rete : psicosi Coronavirus Coronavirus, psicosi collettiva e linguaggio isterico Quotidiano di Sicilia Speculazioni anche sulle sanificazioni, diffida per società prive di requisiti. “È fondamentale affidarsi ad aziende abilitate”

Pertanto, è fondamentale affidarsi ad aziende abilitate nel settore che abbiano al loro interno personale tecnico formato. Sfruttando la psicosi da Coronavirus, approfittando della situazione ...

Ripensare l'ospitalità al tempo del coronavirus

Grazie alla disponibilità di tanti host, su Airbnb i professionisti del settore sanitario che stanno lavorando con coraggio nell'emergenza Covid-19 possono trovare un alloggio ... Un fattore decisivo, ...

Pertanto, è fondamentale affidarsi ad aziende abilitate nel settore che abbiano al loro interno personale tecnico formato. Sfruttando la psicosi da Coronavirus, approfittando della situazione ...Grazie alla disponibilità di tanti host, su Airbnb i professionisti del settore sanitario che stanno lavorando con coraggio nell'emergenza Covid-19 possono trovare un alloggio ... Un fattore decisivo, ...