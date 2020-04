La nave saudita Bahri attracca a Genova con a bordo carri armati: quindi la guerra è un servizio essenziale? (Di domenica 19 aprile 2020) nave saudita a Genova carica di carri armati Tutti chiusi a casa. Fabbriche chiuse. Porti chiusi. Responsabilità. Sicurezza e Salute. Le parole d’ordine che rimbalzano dappertutto disegnano un mondo completamente concentrato sulla pandemia e intento a risolvere la conseguente enorme crisi sanitaria e intanto accade che per il porto di Genova, intanto, arrivi una nave della flotta saudita Bahri con a bordo armi e carri armati. Direzione: Medio Oriente. Non è una storia nuova, i portuali di Genova sono diventati uno dei pochi resistenti avamposti contro il commercio di armi da guerra verso Paesi che non potrebbero essere riforniti secondo gli accordi internazionali e che invece continuano a mungere soldi dall’occidente che finge di non vedere, di non sapere, di non sentire. Lo scorso 18 febbraio la Bahri Yanbu, che trasportava armi per la guerra in Yemen, era ... Leggi su tpi (Di domenica 19 aprile 2020)carica diTutti chiusi a casa. Fabbriche chiuse. Porti chiusi. Responsabilità. Sicurezza e Salute. Le parole d’ordine che rimbalzano dappertutto disegnano un mondo completamente concentrato sulla pandemia e intento a risolvere la conseguente enorme crisi sanitaria e intanto accade che per il porto di, intanto, arrivi unadella flottacon aarmi e. Direzione: Medio Oriente. Non è una storia nuova, i portuali disono diventati uno dei pochi resistenti avamposti contro il commercio di armi daverso Paesi che non potrebbero essere riforniti secondo gli accordi internazionali e che invece continuano a mungere soldi dall’occidente che finge di non vedere, di non sapere, di non sentire. Lo scorso 18 febbraio laYanbu, che trasportava armi per lain Yemen, era ...

amnestyitalia : La nave saudita #BahriAbha è arrivata nel porto di Genova, anche se c'è il lockdown a causa del #COVID19. L'Arabia… - BriganContraria : RT @ReteDisarmo: In un mondo con il fiato sospeso per una pandemia che sta mettendo tutti a dura prova tra le poche cose che non si fermano… - shevvu : RT @simopieranni: #Armi. La denuncia dei portuali genovesi, da anni in prima linea contro il traffico di armamenti nel loro scalo @ChiaraCr… - mfasgiud : RT @ChiaraCruciati: La denuncia dei portuali di Genova: carri armati a bordo della nave saudita Bahri Abha, prossimo scalo Turchia, a poca… - ChiaraCruciati : La denuncia dei portuali di Genova: carri armati a bordo della nave saudita Bahri Abha, prossimo scalo Turchia, a p… -

Ultime Notizie dalla rete : nave saudita Attracca a Genova la nave saudita Bahri Abha, a bordo carri armati Il Manifesto La nave saudita Bahri attracca a Genova con a bordo carri armati: quindi la guerra è un servizio essenziale?

Responsabilità. Sicurezza e Salute. Le parole d’ordine che rimbalzano dappertutto disegnano un mondo completamente concentrato sulla pandemia e intento a risolvere la conseguente enorme crisi ...

Attracca a Genova la nave saudita Bahri Abha, a bordo carri armati

L’ultima volta era successo esattamente due mesi fa: il 17 febbraio una nave della flotta saudita Bahri attracca a Genova con a bordo – presumibilmente – armi o equipaggiamento militare. Partito dagli ...

Responsabilità. Sicurezza e Salute. Le parole d’ordine che rimbalzano dappertutto disegnano un mondo completamente concentrato sulla pandemia e intento a risolvere la conseguente enorme crisi ...L’ultima volta era successo esattamente due mesi fa: il 17 febbraio una nave della flotta saudita Bahri attracca a Genova con a bordo – presumibilmente – armi o equipaggiamento militare. Partito dagli ...