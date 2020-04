La mega bufala della rivolta a Torino contro il governo | malintesi da Corso Giulio Cesare

Leggi su bufale

(Di domenica 19 aprile 2020) Sta circolando in questi minuti una grave, in merito ad una presuntail. Questo almeno il messaggio che sta passando sui social a proposito di una fantomatica sommossa popolare dovuta alle azioni decise da Conte coi vari decreti che non sarebbero in grado di fronteggiare la crisi economica generata dal Coronavirus. Esattamente come avvenuto poco meno di una settimana fa, quando si è parlato di Conte che va in giro senza mascherina, siamo al cospetto di una vera e propria fake news. La verità sullariguardante iled il Coronavirus Qualche chiarimento in più su questa vicenda ci arriva da La Stampa, che ha pubblicato anche il video con cui si testimonia quanto avvenuto negli ultimi minuti. Da un lato, infatti abbiamo un fatto di cronaca grave. L’episodio, infatti, ha coinvolto decine di ...