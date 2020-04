La Locanda dei Girasoli: “150 pizze al giorno gratis a chi non ha i soldi per mangiare” (Di domenica 19 aprile 2020) Da mercoledì la Locanda dei Girasoli consegnerà 150 pizze al giorno alla Croce Rossa Italiana per distribuirle a chi non ha da mangiare. L'iniziativa è nata per aiutare le persone che in questo periodo si trovano in gravi difficoltà economiche e non hanno denaro sufficiente per fare la spesa. "Nessuno deve restare senza cibo". Leggi su fanpage Zingaretti visita Locanda dei Girasoli dopo finanziamento : “Chiuderla sarebbe stato un crimine” (Di domenica 19 aprile 2020) Da mercoledì ladeiconsegnerà 150alalla Croce Rossa Italiana per distribuirle a chi non ha da mangiare. L'iniziativa è nata per aiutare le persone che in questo periodo si trovano in gravi difficoltà economiche e non hanno denaro sufficiente per fare la spesa. "Nessuno deve restare senza cibo".

Ricette dei ragazzi giudicate da chef stellati

Esami di fine anno a distanza per gli studenti dell’Alberghiero. I filmati con la preparazione dei loro piatti esaminati da una giuria di esperti ...

