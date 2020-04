La foto simbolo dall' ospedale di Cremona

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) In questo inferno della pandemia, c'è unache mi è rimasta nella mente. Sono Giorgio e Rosa, sposati da cinquant'anni, che si rincontrano in undiin quanto lui era stato ricoverato e, quindi, erano separati. Si sono riabbracciati in corsia. Lui ha 77 anni, lei 74 e rappresentano un'immagine di speranza, non solo nei sentimenti, ma nel fatto che, i medesimi, possono combattere qualunque coronavirus. Mi fanno tornare in mente, Giorgio e Rosa, i tanti, i troppi anziani che hanno perso la vita per questo virus. Mi consola solo pensare che una fabbrica di Pomezia, ha annunciato a breve test per il vaccino.