La famiglia di elefanti | parla il produttore | “Abbiamo molto da imparare da questi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 aprile 2020) La nostra intervista a Roy Conli,de Ladie Echo, il delfino, disponibili su Disney+ dal 3 aprile per celebrare il Mese della Terra. Da quando Disney+ è arrivato anche in Italia, lo scorso 24 Marzo, siamo tutti presi dalla nostalgia per i vecchi classici animati che stiamo riguardando con emozione. Ma il catalogo del servizio streaming Disney ha continuato a crescere con aggiunte successive al lancio e lo scorso 3 Aprile sono stati pubblicati due bellissimi documentari per celebrare il Mese della Terra: Ladie Echo, il delfino, entrambi prodotti da Roy Conli con cui abbiamo avuto il piacere di chiacchierare telefonicamente, concentrandoci in particolare sul primo titolo che ci racconta la storia della lunga e dura migrazione di un ...