La denuncia: "Animali abbandonati o spariti, gesto ripugnante e crudele" (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento Animalista, sezione di Benevento. "Premessa, come sempre d'obbligo in questo periodo: siamo perfettamente consapevoli che la priorità in questo momento è quella di salvaguardare quante più vite umane possibile e trovare una cura efficace nel breve periodo ma non bisogna dimenticare che l'emergenza è per tutti, essere umani ed animali. In questi giorni ci sono giunte molteplici segnalazioni di animali abbandonati e o spariti dal territorio, intere colonie feline che nel giro di pochi giorni sono state decimate o azzerate totalmente come anche cani patronali o di quartiere accuditi da associazioni e o privati cittadini; la cosa è del tutto anomala visto e considerato che solitamente gli animali non si allontanano da quei luoghi ...

