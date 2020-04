La Cassazione sul pericolo di reiterazione del reato e attualità (Di domenica 19 aprile 2020) La Corte di Cassazione sembra avere abbandonato definitivamente la posizione minoritaria che ancora il requisito dell'"attualità" nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato anche alla verifica, da parte del giudice, delle immediate ed effettive possibilità di ricaduta da parte dell'indagato. E' quanto emerge dalla recente sentenza cautelare n. 11137/2020 della 2° sezione penale della Cassazione.pericolo di reiterazione reato: la normativaI problemi legati al significato di attualità della pericolositàL'interpretazione meno rigorosa della Cassazione 2020pericolo di reiterazione reato: la normativaTorna su L'art. 2 della legge 47/2015 ha rimodulato l'art. 274, comma 1, lett. C) cpp, introducendo nuovi criteri di valutazione del presupposto del pericolo di recidivanza per... Leggi su studiocataldi La Cassazione sul dolo concorsuale nei reati propriamente informatici

La Cassazione sul libero convincimento del giudice - prova tecnica e motivazione

La Cassazione ritorna sul concetto di condomino apparente (Di domenica 19 aprile 2020) La Corte disembra avere abbandonato definitivamente la posizione minoritaria che ancora il requisito dell'"attualità" nella valutazione deldidelanche alla verifica, da parte del giudice, delle immediate ed effettive possibilità di ricaduta da parte dell'indagato. E' quanto emerge dalla recente sentenza cautelare n. 11137/2020 della 2° sezione penale delladi: la normativaI problemi legati al significato di attualità dellasitàL'interpretazione meno rigorosa della2020di: la normativaTorna su L'art. 2 della legge 47/2015 ha rimodulato l'art. 274, comma 1, lett. C) cpp, introducendo nuovi criteri di valutazione del presupposto deldi recidivanza per...

StudioCataldi : La Cassazione sul pericolo di reiterazione del reato e attualità: La Corte di Cassazione… - concentrazione : #mafia Clan Spada: per i giudici della Cassazione non ci sono dubbi sul ''metodo mafioso'' - tweetnewsit : RT @Abnormal_it: #cannabis ok posso togliere le protezioni sul balcone. - StefaniaNonno : RT @antimafia2000: Clan Spada: per i giudici della Cassazione non ci sono dubbi sul ''metodo mafioso'' - Abnormal_it : #cannabis ok posso togliere le protezioni sul balcone. -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione sul Affissione negata agli atei, Cassazione dà torto al Comune L'Arena Evasore Iva anche se lo studio sbaglia

Così la Cassazione con la sentenza n ... il debito erariale rilevante ai fini del reato di omessa versamento dell'imposta sul valore aggiunto è solo quello oggetto della dichiarazione annuale. La ...

Danno tanatologico e danno catastrofale

Sul punto la Cassazione precisa che la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle ...

Così la Cassazione con la sentenza n ... il debito erariale rilevante ai fini del reato di omessa versamento dell'imposta sul valore aggiunto è solo quello oggetto della dichiarazione annuale. La ...Sul punto la Cassazione precisa che la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle ...