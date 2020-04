La canzone “Volare” non ha dato il copyright all’Ospedale di Bergamo: bufala “Nel blu dipinto di blu” (Di domenica 19 aprile 2020) Ci state segnalando la diffusione di una nuova bufala a tema musicale, questa volta dedicata alla canzone “Volare” di Domenico Modugno, famosissimo pezzo del 1960 da molti conosciuto anche come “Nel blu dipinto di blu“. In particolare, il 19 aprile ha iniziato a circolare la fake news su Facebook Messenger, secondo cui il copyright di questa canzone sarebbe passato all’Ospedale di Bergamo. Un modo per dare una mano e fare beneficenza durante l’emergenza Coronavirus, che come tutti sanno ha colpito soprattutto la cittadina lombarda. Smentita la bufala su “Volare” (Nel blu dipinto di blu) con copyright all’Ospedale di Bergamo Si tratta di una bufala che ricorda molto le prime notizie che vennero alla luce alcune settimane fa con l’iniziativa di Facchinetti con la canzone “Rinascerò, rinascerai”. In quel caso, ... Leggi su bufale (Di domenica 19 aprile 2020) Ci state segnalando la diffusione di una nuovaa tema musicale, questa volta dedicata alla“Volare” di Domenico Modugno, famosissimo pezzo del 1960 da molti conosciuto anche come “Nel blu dipinto di blu“. In particolare, il 19 aprile ha iniziato a circolare la fake news su Facebook Messenger, secondo cui ildi questasarebbe passato all’Ospedale di. Un modo per dare una mano e fare beneficenza durante l’emergenza Coronavirus, che come tutti sanno ha colpito soprattutto la cittadina lombarda. Smentita lasu “Volare” (Nel blu dipinto di blu) conall’Ospedale diSi tratta di unache ricorda molto le prime notizie che vennero alla luce alcune settimane fa con l’iniziativa di Facchinetti con la“Rinascerò, rinascerai”. In quel caso, ...

