Katy Perry piange la morte del suo gatto - (Di domenica 19 aprile 2020) Erika Pomella Con un lungo post su Instagram, la cantante Katy Perry ha detto addio alla sua gatta, morta dopo quindici anni d'amicizia Katy Perry , compagna di Orlando Bloom da cui aspetta una bambina, ha dovuto dire addio al suo migliore amico, il gatto Kitty Purry, morto la notte di Venerdì 17 Aprile. La perdita del felino è stato un duro colpo per la cantante, che ha voluto ricordare il suo amico con un post molto commovente condiviso sul suo account ufficiale Instagram. Nello scatto condiviso con i suoi 94 milioni di followers, Katy Perry è ritratta con un fiore tra i capelli e il gatto tra le braccia. Nella didascalia che accompagna l'immagine, Katy Perry ha scritto: "Kitty Purry strisciò attraverso la finestra del mio ex fidanzato quindici anni fa, quando era incinta e alla ricerca di un rifugio. Due lettiere e molte lune dopo, questo gatto ... Leggi su ilgiornale Katy Perry compagna Orlando Bloom/ In attesa di una bambina : una fonte svela il nome

Katy Perry e Orlando Bloom svelano il sesso del bebè

Katy Perry e Orlando Bloom in attesa del primo figlio : “È una bambina” (Di domenica 19 aprile 2020) Erika Pomella Con un lungo post su Instagram, la cantanteha detto addio alla sua gatta, morta dopo quindici anni d'amicizia, compagna di Orlando Bloom da cui aspetta una bambina, ha dovuto dire addio al suo migliore amico, ilKitty Purry, morto la notte di Venerdì 17 Aprile. La perdita del felino è stato un duro colpo per la cantante, che ha voluto ricordare il suo amico con un post molto commovente condiviso sul suo account ufficiale Instagram. Nello scatto condiviso con i suoi 94 milioni di followers,è ritratta con un fiore tra i capelli e iltra le braccia. Nella didascalia che accompagna l'immagine,ha scritto: "Kitty Purry strisciò attraverso la finestra del mio ex fidanzato quindici anni fa, quando era incinta e alla ricerca di un rifugio. Due lettiere e molte lune dopo, questo...

adr1ano82 : RT @gual89: Non c'era Mariah. Non c'era Janet. Non c'era Britney. Non c'era Xtina. Non c'era Bjork. Non c'era Alanis. Non c'era Shakira. No… - thicktwiggy : RT @gual89: Non c'era Mariah. Non c'era Janet. Non c'era Britney. Non c'era Xtina. Non c'era Bjork. Non c'era Alanis. Non c'era Shakira. No… - putyourhanzap : RT @gual89: Non c'era Mariah. Non c'era Janet. Non c'era Britney. Non c'era Xtina. Non c'era Bjork. Non c'era Alanis. Non c'era Shakira. No… - mikogat : @seb86lv @lusurpateur_ Esatto, ma poi c'era una sfilza di altre assenze altisonanti, da Katy Perry a Mariah, da Bjo… - mikogat : RT @gual89: Non c'era Mariah. Non c'era Janet. Non c'era Britney. Non c'era Xtina. Non c'era Bjork. Non c'era Alanis. Non c'era Shakira. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry piange la morte del suo gatto ilGiornale.it M.I.A. contro Miley Cyrus, Lady Gaga e Katy Perry su Instagram.

Accompagnato da due foto, di cui una farà sicuramente parlare molto! Infatti pubblica una foto dove il suo album “Matangi” si trova alla testa di Dio, e tre album delle colleghe Lady Gaga, Miley Cyrus ...

Katy Perry è il coniglietto di Pasqua più dolce

Difficilmente Katy Perry dimenticherà la Pasqua appena trascorsa. La cantante sta rispettando le regole sul distanziamento sociale imposte dal governo americano per bloccare i contagi da Covid-19, ma ...

Accompagnato da due foto, di cui una farà sicuramente parlare molto! Infatti pubblica una foto dove il suo album “Matangi” si trova alla testa di Dio, e tre album delle colleghe Lady Gaga, Miley Cyrus ...Difficilmente Katy Perry dimenticherà la Pasqua appena trascorsa. La cantante sta rispettando le regole sul distanziamento sociale imposte dal governo americano per bloccare i contagi da Covid-19, ma ...