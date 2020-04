Karina Cascella Instagram | vestaglia sbottonata e bikini leopardato | «Che schianto!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 19 aprile 2020)è una famosa opinionista Tv e influencer italiana. La showgirl ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al docu-reality sui sentimenti Vero amore. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata. La, infatti, è anche un volto noto di Uomini e Donne, grazie al suo ruolo di opinionista. Inoltre ha vinto anche il reality La talpa. Suha un grandissimo seguito. Il suo profilo social conta oltre un milione di followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa ha postato delle foto indecisamente mozzafiato. Il suo fisico perfetto con le curve al punto giusto non è passato minimamente inosservato. Leggi anche –> Valentina Vignali, stuzzicante in lingerie: «Wow che ...