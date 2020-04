Kalidou Koulibaly condivide la foto dell’infermiere col suo nome sulla tuta: la storia di Nicola Bianco (Di domenica 19 aprile 2020) Nicola Bianco è l’infermiere che sulla sua tuta protettiva ha scelto di scrivere il nome di Kalidou Koulibaly, seguendo la moda che sta impazzando tra gli operatori sanitari in questi giorni. Il difensore del Napoli ha anche notato e apprezzato sui social la foto dell’infermiere, che in queste ore ha parlato dell’iniziativa a IamNaples.it. ”Sono quasi sei anni che lavoro a Milano e da due anni lavoro in un istituto geriatrico, nelle famose RSA che sono messe abbastanza male. L’iniziativa è nata dai miei colleghi, un mio amico sardo ha scelto Nainggolan che con grande sensibilità ha “ripostato” la foto. Un altro mio amico ha pubblicato la foto di Romagnoli, anche lui ha dato visibilità al gesto e allora mi son detto di farlo anche io perché sono un tifoso del Napoli”. ”Koulibaly è il mio ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - Fulvio Collovati è dubbioso : “Kalidou Koulibaly era uno dei migliori tre difensori al mondo”

Calciomercato Napoli - sia Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly potrebbero essere ceduti

Koulibaly via dal Napoli?/ Calciomercato - 4 nomi in lista per il dopo-Kalidou (Di domenica 19 aprile 2020) Nicola Bianco è l’infermiere chesuaprotettiva ha scelto di scrivere ildi, seguendo la moda che sta impazzando tra gli operatori sanitari in questi giorni. Il difensore del Napoli ha anche notato e apprezzato sui social ladell’infermiere, che in queste ore ha parlato dell’iniziativa a IamNaples.it. ”Sono quasi sei anni che lavoro a Milano e da due anni lavoro in un istituto geriatrico, nelle famose RSA che sono messe abbastanza male. L’iniziativa è nata dai miei colleghi, un mio amico sardo ha scelto Nainggolan che con grande sensibilità ha “ripostato” la. Un altro mio amico ha pubblicato ladi Romagnoli, anche lui ha dato visibilità al gesto e allora mi son detto di farlo anche io perché sono un tifoso del Napoli”. ”è il mio ...

CalcioMercatoNA : Kalidou Koulibaly condivide la foto dell’infermiere col suo nome sulla tuta: la storia di Nicola Bianco - marco_rogerio_ : Giusto per la cronaca, io come difensore di sinistra andrei a prendere prima di subito Kalidou Koulibaly, ma capisc… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Coronavirus, 'Koulibaly 26', la scritta sulla tuta protettiva di un medico in Ospedale, Kalidou: 'Grazie, f… - titty_napoli : RT @apetrazzuolo: FOTO SHOW - Coronavirus, 'Koulibaly 26', la scritta sulla tuta protettiva di un medico in Ospedale, Kalidou: 'Grazie, for… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Coronavirus, 'Koulibaly 26', la scritta sulla tuta protettiva di un medico in Ospedale, Kalidou: 'Grazie, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly condivide la foto dell'infermiere col suo nome sulla tuta: la storia di Nicola... Calciomercato Napoli Kalidou Koulibaly condivide la foto dell’infermiere col suo nome sulla tuta: la storia di Nicola Bianco

Nicola Bianco è l’infermiere che sulla sua tuta protettiva ha scelto di scrivere il nome di Kalidou Koulibaly, seguendo la moda che sta impazzando tra gli operatori sanitari in questi giorni. Il ...

L'infermiere con la tuta di Koulibaly: "Vi spiego la mia scelta. Mi sono venuti i brividi"

Nicola Bianco è l'infermiere che sulla sua tuta protettiva ha scelto di scrivere il nome di Kalidou Koulibaly per darsi forza nel combattere l'emergenza Coronavirus in prima linea. Il difensore ...

Nicola Bianco è l’infermiere che sulla sua tuta protettiva ha scelto di scrivere il nome di Kalidou Koulibaly, seguendo la moda che sta impazzando tra gli operatori sanitari in questi giorni. Il ...Nicola Bianco è l'infermiere che sulla sua tuta protettiva ha scelto di scrivere il nome di Kalidou Koulibaly per darsi forza nel combattere l'emergenza Coronavirus in prima linea. Il difensore ...