Justine Mattera Instagram | travolgente in costume | «Il nostro sogno proibito!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 19 aprile 2020) Ogni giorno l’affascinantesucontinua a fare strage di cuori. A quasi 50 anni la showgirl ha un fisico talmente perfetto da poter far invidia a moltissime ventenni. La sua passione sfrenata per lo sport dà ottimi risultati. Poche ore fa ha pensato bene di movimentare la giornata dei suoi oltre 400 mila followers con uno scatto decisamente intrigante.inè mozzafiato. Le sue curve esplosive non passano minimamente inosservate così come il suo sorriso. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Impossibile resistere alla sua innata sensualità. Leggi anche –> Swami Anaclerio: lasciva e semi nuda, la figlia di Elenoire Casalegno è una bomba sexyinLa bellissima ...