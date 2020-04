Jeans | modelli e sfumature indossati da Kate Middleton e le altre royal

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 aprile 2020) Su Planet Fashion i fiori sono avanguardia pura in primavera così come i jeans un punto fermo nel guardaroba di ogni donna, e le reali non fanno eccezione. Anche se ammiriamo da sempre gli outfit iper griffati e fa-vo-lo-si che le royal ladies indossano per ricevimenti e occasioni importanti, è pur vero che molte di loro riescono a non perderne in charme anche quando vestono un paio di jeans, naturalmente à la page. Il dress code di corte (anche quello britannico, più rigido di altri), permette che nell’armadio di una principessa, futura regina o comunque fanciulla di stirpe reale, ci siano denim pant. Ammessi, sia chiaro, solo in vista di impegni più casual e sportivi.