Intesa Sanpaolo | altolà alle fake news | Decreto Liquidità | nessuna speculazione

Con una nota diffusa nella serata del 19 aprile Intesa Sanpaolo effettua diverse precisazioni in merito al Decreto Liquidità del Governo. Ecco il comunicato completo. "Con riferimento alle notizie diffuse tramite canali social dal Dott. Salvatore Cincotta riguardanti le misure del Decreto legge "Liquidità", Intesa Sanpaolo precisa che esse sono in gran parte errate e sicuramente motivate da una non immediata comprensione di un articolato complesso – conseguente alla gravità dell'emergenza in corso – che richiede particolare attenzione nella sua lettura e istruzioni di dettaglio per l'applicazione concreta.Tra le altre inesattezze, si riferisce che il tasso che verrà applicato dalle banche sui finanziamenti per le piccole e medie imprese, ovvero quelli entro i 25.000 euro, sarà presumibilmente nell'intorno ...

Intesa Sanpaolo - concesse 130mila moratorie per 15 miliardi

