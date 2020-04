Indebted | trama | cast | anticipazioni serie tv Quando esce

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 19 aprile 2020)tv.Il 6 febbraio 2020 NBC ha arricchito il proprio palinsesto con una nuovatv di genere comedy:. Lo show nasce dalla mente di Dan Levy e la prima stagione prevede un totale di 12 episodi dalla durata di circa 22 minuti ciascuno; per quanto riguarda una possibile data di debutto in Italia dovremo attendere che una rete televisiva o piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese. L’ipotesi più probabile in proposito vede Fox come favorita per fare il colpaccio.Segui Termometro Politico su Google News In attesa di scoprire il futuro dellatv possiamo dare un’occhiata allae aldello show; ma prima è disponibile il trailer della prima stagione di: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale. ...