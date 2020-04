In Uk tutti pazzi per ' Captain Tom' | veterano 99enne che ha raccolto 25 milioni per l' Nhs

ossimorobiondo : @wireditalia un miliardo al mese??? cioè 2 al giorno a TUTTI e 60 milioni di Italiani anche se non uscissero da casa?? Ma voi SIETE PAZZI - BobToney65 : RT @Zippo88lrr: Ecco la mortalità giornaliera del mese di marzo in #Svezia da quei pazzi che senza #Lockdown vengono sterminati tutti da #C… - Isa_taegukkie : RT @sciugaa: Certo che com’è cambiato il muster dal quarto al quinto cioe al quarto tutti carini e coccolosi cute e il quinto TUTTI SEXY PA… - francesca4967 : “Non è per tutti. Soltanto per pazzi” la #domenicaDalLibro tra i #VentagliDiParole #19aprile #Hesse e… - grillimarco77 : @ComeUnaCarezza Già Hanno capito che i pazzi erano fuori, quelli dentro riuscivano a trovare l'Altissimo in alcun… -

'Tiger King', in Usa tutti pazzi per l'allevatore di felini Joe Exotic, ora in carcere

È esplosa la mania per la serie documentaria Netflix, una storia così assurda che non può essere vera e invece lo è ...

Salvata dal virus: «È da pazzi voler uscire»

Non auguro a nessuno il Covid-19, ma vorrei che tutti vedessero cosa accade negli ospedali. Ho visto lo sconforto, la paura e il panico negli occhi di medici e infermieri. Mentre aspettavo ho aiutato ...

