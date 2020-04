In Sicilia misure anticontagio più leggere | da oggi si potrà anche correre vicino casa

(Di domenica 19 aprile 2020) Da, domenica 19 aprile, si potràe passeggiare nei pressi della propria abitazione e la consegna a domicilio dei prodotti alimentari potrà avvenirela domenica e nei giorni festivi. E, ancora, sarà consentita la cura del proprio orto, la manutenzione di parchi e giardini e l'allestimento dei lidi balneari. Restano in vigore le quattro zone rosse, con delle novità. Per agevolare i lavoratori pendolari sullo Stretto di Messina viene introdotto un "visto". Sono queste alcune delle nuoveadottate con un'ordinanza dal governatore Nello Musumeci. Provvedimenti che il presidente della Regionena ha deciso di prendere tenuto conto di "un'inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale", che consente, quindi, di "uniformare, prudentemente e proporzionalmente, leurgenti di contenimento ...

