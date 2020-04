In Italia si riducono i nuovi pazienti e le terapie intensive. 482 i morti (Di domenica 19 aprile 2020) I numeri dell’epidemia in Italia continuano ad essere più clementi delle scorse settimane. Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, i nuovi assistiti sono 809, per un totale di 107.771 di cittadini attualmente positivi. Ad oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Continua l’alleggerimento sulle terapie intensive. Oggi si liberano altri 79 posti. Le persone ricoverate con sintomi sono 25.007, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri. Il 74% degli attualmente positivi (80.031 persone) è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I morti, rispetto a ieri, sono 482. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 23.227. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è di 44.927, con un incremento di 2.200 persone ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 aprile 2020) I numeri dell’epidemia incontinuano ad essere più clementi delle scorse settimane. Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, iassistiti sono 809, per un totale di 107.771 di cittadini attualmente positivi. Ad oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491casi. Continua l’alleggerimento sulle. Oggi si liberano altri 79 posti. Le persone ricoverate con sintomi sono 25.007, con un decremento di 779rispetto a ieri. Il 74% degli attualmente positivi (80.031 persone) è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I, rispetto a ieri, sono 482. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 23.227. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è di 44.927, con un incremento di 2.200 persone ...

