Il Viceministro Pierpaolo Sileri alla trasmissione Petrolio (Di domenica 19 aprile 2020) Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, è stato ospite in diretta da casa, su Rai 2, al programma tv Petrolio ed ha risposto a diversi quesiti riguardo l’emergenza sanitaria italiana. La prima domanda riguardava proprio la ricostruzione dell’emergenza dalla Cina all’Italia e L’Organizzazione Mondiale della Sanità. “È chiaro che dai documenti che avete mostrato, c’è stato un ritardo, anche un po’ di confusione sulla definizione di caso. È chiaro che quando tu hai un ente, come l’OMS, che da una linea di indirizzo, segui quella linea di indirizzo, perché ovviamente quella è una linea di indirizzo che raccorda diversi stati e quindi fa da faro”. Pierpaolo Sileri è il vice ministro della Salute, accanto a Roberto Speranza. È un medico chirurgo specializzato nelle ... Leggi su bigodino Pierpaolo Sileri : il viceministro alla Salute positivo al Coronavirus

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e la viceministra all’Istruzione Anna Ascani sono positivi al coronavirus

Coronavirus - Pierpaolo Sileri - il viceministro della Salute - positivo (Di domenica 19 aprile 2020) Il vice ministro della Salute, è stato ospite in diretta da casa, su Rai 2, al programma tved ha risposto a diversi quesiti riguardo l’emergenza sanitaria italiana. La prima domanda riguardava proprio la ricostruzione dell’emergenza dCina all’Italia e L’Organizzazione Mondiale della Sanità. “È chiaro che dai documenti che avete mostrato, c’è stato un ritardo, anche un po’ di confusione sulla definizione di caso. È chiaro che quando tu hai un ente, come l’OMS, che da una linea di indirizzo, segui quella linea di indirizzo, perché ovviamente quella è una linea di indirizzo che raccorda diversi stati e quindi fa da faro”.è il vice ministro della Salute, accanto a Roberto Speranza. È un medico chirurgo specializzato nelle ...

MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: Il microbiologo #novax Stefano #Montanari: 'Non può esistere un #vaccino per un virus che non dà immunità come il Sars-CoV-2… - covidiamo : Il microbiologo #novax Stefano #Montanari: 'Non può esistere un #vaccino per un virus che non dà immunità come il S… - AlessioColzani : ?? CORONAVIRUS E VACCINI OBBLIGATORI, 'PENTIMENTO' DEI 5STELLE: 'SIAMO NELLE MANI DELLA SCIENZA' Il viceministro a… - AmedeoColace : RT @tempoweb: #Coronavirus basta bollettini. #Sileri: i numeri vanno spiegati @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - LinaVadal : RT @tempoweb: #Coronavirus basta bollettini. #Sileri: i numeri vanno spiegati @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Viceministro Pierpaolo Coronavirus, Sileri (M5S): "Se qualcuno pensa che il vaccino non serva, lo vada a dire alle famiglie dei morti" la Repubblica Lockdown fino al 3 maggio, dalle Regioni ok alle linee guida

E’ la misura caldeggiata nei scorsi giorni dal viceministro Pierpaolo Sileri e che ora, riferiscono fonti della maggioranza, si vuole portare all’attenzione del governo, affinchè sia “oggetto di ...

Coronavirus, Sileri: “Rsa? Su 600 controlli registrato 20% di infrazioni”

Coronavirus, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, comunica: su 600 controlli condotti dai Nas nelle strutture per anziani (Rsa), è stato registrato circa il 20% di infrazioni. (Foto di Stephan ...

E’ la misura caldeggiata nei scorsi giorni dal viceministro Pierpaolo Sileri e che ora, riferiscono fonti della maggioranza, si vuole portare all’attenzione del governo, affinchè sia “oggetto di ...Coronavirus, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, comunica: su 600 controlli condotti dai Nas nelle strutture per anziani (Rsa), è stato registrato circa il 20% di infrazioni. (Foto di Stephan ...