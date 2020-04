Il racconto di Ivano | “Papà ricoverato al San Raffaele morto per coronavirus | da Stato

Leggi su fanpage

(Di domenica 19 aprile 2020) Aldo Ciccarelli eraalla casa di cura Sandi Rocca di Papa. Èall'età di 85 anni dopo aver contratto ilall'interno della struttura. In seguito al decesso, la sua famiglia ha dovuto affrontare non solo un grave lutto, ma anche molte spese: "Tutti i politici parlano di aiuti alle famiglie, ma non è ciò che sta accadendo a noi".