Il peggior incubo METEO | maggio a 40°C

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Correva l'anno 2003, più o meno in questo stesso periodo dell'anno guardavamo con la solita passione, dedizione e curiosità le proiezioniclimatiche stagionale. E' difficile aver memoria di quei giorni, lo sappiamo bene, ma avendo a disposizione strumenti quali gli archivirologici possiamo dirvi, in tutta onestà, che non c'era alcun segnale premonitore di quel che sarebbe accaduto di lì a poco. Stavamo per entrare nell'estate più calda della storia recente, un'Estate che fu talmente calda da causare milioni di morti in tutta Europa. Il caldo iniziò ae se ne andò a ottobre. Ci furono ben poche pause, fidatevi. Si venne a creare una situazione di blocco atmosferico che vide prevalere affondi depressionari tra le Azzorre e la Penisola Iberica. Fu quell'anno che il termine "falla iberica o ...