Il paragone | “L’attacco del Liverpool come quello della Roma quando Totti giocava da 10”

L'attacco del Liverpool gli ricorda "il gioco di Totti alla Roma, quando giocava con lui da 10 e due attaccanti esterni che attaccavano l'area". Un paragone importante, soprattutto se si considera il micidiale trio dei reds campioni d'Europa. Ma soprattutto perché ad esprimere un parere del genere è un grande campione come Wayne Rooney, che si è concesso ad un'intervista al Sunday Times.

