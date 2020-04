Il nobel per la medicina Montagnier: ««Coronavirus manipolato in laboratorio, rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché» (Di domenica 19 aprile 2020) Il Coronavirus è frutto di una manipolazione: lo afferma non uno studioso qualunque, ma il professore Luc Montagnier, nobel per la medicina 2008. Lo ha detto ieri in una lunga intervsita ai microfoni di un podcast francese specializzato in medicina e salute. Il Covid-19 sarebbe uscito accidentalmente da un laboratorio cinese a Wuhan dove si studiava il vaccino per l’Aids. Secondo il professor Montagnier, che nel 2008 ha scoperto scoperto proprio l’Hiv come causa dell’epidemia di Aids, la Sars-CoV-2 è un virus che è stato lavorato nell’ultimo trimestre del 2019. “Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna” ha spiegato il nobel nell’intervista “Non siamo stati primi, un gruppo di ricercatori indiani ha fatto uno studio che mostra ... Leggi su newscronaca.myblog Il nobel per la medicina Montagnier : ««Coronavirus manipolato in laboratorio - rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché»

Il nobel per la medicina Montagnier : ««Coronavirus manipolato in laboratorio - rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché»

Il nobel per la medicina Montagnier : «Coronavirus manipolato in laboratorio - apprendisti stregoni di Wuhan lo hanno rilasciato per sbaglio. Ecco perchè» (Di domenica 19 aprile 2020) Ilè frutto di una manipolazione: lo afferma non uno studioso qualunque, ma il professore Lucper la2008. Lo ha detto ieri in una lunga intervsita ai microfoni di un podcast francese specializzato ine salute. Il Covid-19 sarebbe uscito accidentalmente da uncinese a Wuhan dove si studiava il vaccino per l’Aids. Secondo il professor, che nel 2008 ha scoperto scoperto proprio l’Hiv come causa dell’epidemia di Aids, la Sars-CoV-2 è un virus che è stato lavorato nell’ultimo trimestre del 2019. “Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna” ha spiegato ilnell’intervista “Non siamo stati primi, un gruppo di ricercatori indiani ha fatto uno studio che mostra ...

matteosalvinimi : “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto… - heather_parisi : C'è il virologo Luc Montagnier, scopritore nel 1983 del virus dell'HIV e Premio Nobel nel 2008 per la Medicina, che… - troisi_licia : Vi dico una cosa molto ovvia: anche se sei premio Nobel, puoi dire ugualmente molte vaccate. Vedi alla voce James W… - Lilithins : RT @Martinetus: Burioni dice che si dovrebbe iniziare a testare il vaccino contro il coronavirus su individui sani: potrebbe farlo lui come… - molaasinaria : RT @FuoridaquestaUe: Montagnier, Nobel per la medicina 2008 e scopritore del virus HIV nel 1983, afferma che il SARS COV 2 sia stato creato… -