Il miracolo della Val Gardena: buona parte della popolazione è immune al Coronavirus, raggiunta un’immunità di gregge parziale (Di domenica 19 aprile 2020) Ortisei, come buona parte della Val Gardena, è una delle mete turistiche d’Italia più ambite, in particolare da chi vuole trascorrere una vacanza in pieno relax. E forse, per la prossima estate, la risposta giusta per chi non vuole rinunciare a qualche viaggetto è proprio quella, visto che il 49% della popolazione è immune al Coronavirus. A scoprirlo è stato il dottor Simon Kostner che sta effettuando a titolo volontario dei test sierologici nel centro salute e benessere «Balance», in un hotel nel cuore del comune di Ortisei. Insomma, la popolazione della nota località di montagna ha acquisito una parziale immunità di gregge nei confronti del nuovo Coronavirus. Un miracolo? O c’è una spiegazione plausibile? Sono stati effettuati test su 456 persone fra i 20 e i 59 anni e il risultato ha sorpreso gli ... Leggi su meteoweb.eu Parma - apertura alla ripresa della Serie A. Miracolo Inglese?

ROVIGO - Gli ambienti accoglienti del nuovo blocco parto dell’ospedale di Rovigo ospitano due letti per stanza e hanno la tenera vivacità di luoghi che vedono riprodursi il miracolo della vita, per ...

Dico soltanto che la tutela della salute resta al primo posto. Non si fanno sconti su questo tema ... «Comprendo lo stato d’animo di De Luca che è comune a tutte le Regioni del Sud dove sono stati ...

