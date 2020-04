Il duro attacco di Elena Morali | Ho passato quasi un anno sotto i ' ricatti' di una

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Francesca Galicinon usa mezzi termini e su Instagram si sfoga contro un suo presunto ex, accusandolo di "ricattarla" e di fare uso di droga; un'accusa, quest'ultima, fatta anche a lei che però si èpostya al test del capello per smentire tutto Da qualche settimana,fa coppia fissa con Luigi Mario Favoloso. La loro relazione è iniziata all'interno degli studi Mediaset, dove si sono conosciuti per non lasciarsi più (per ora). Pare che l'imprenditore si sia impegnato in un serrato corteggiamento nei confronti della sua bella, portandola con lui in un viaggio avventuroso nell'affascinante Damasco. Innamorati e felici, ora i due trascorrono insieme la quarantena in un appartamento di Milano, condividendo gran parte della loro quotidianità. Ci sono stati alcuni bassi, alcune crisi in questa storia appena nata, ma ...