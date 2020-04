Il cuore dei carabinieri, regalati tablet agli studenti napoletani (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un gesto di solidarietà per gli studenti napoletani. I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno consegnato 25 tablet ad altrettanti alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Radice – Sanzio – Ammaturo”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la dirigenza scolastica ed i carabinieri, consente di garantire agli studenti sprovvisti di dispositivi informatici di interagire con la piattaforma per la didattica a distanza. I ragazzi potranno così continuare a seguire da casa le lezioni nel rispetto del distacco sociale imposto dalla normativa anti-contagio. Il gesto rafforza ancor di più il legame tra i carabinieri e gli istituti scolastici del territorio, avviato da anni con incontri nell’ambito di un progetto finalizzato alla diffusione della cultura della legalità ... Leggi su anteprima24 Tablet e disegnini per i ricoverati - il gesto dei bimbi che scalda il cuore : “Voi il nostro futuro”

