“Il Covid-19 devasta anche il cuore”. Gli ultimi studi dello Spallanzani (Di domenica 19 aprile 2020) “Da quello che abbiamo potuto riscontrare finora dagli esami autoptici condotti allo Spallanzani, le vittime di Covid-19 muoiono per scompenso cardiorespiratorio”. A parlare sul Corriere della Sera dello studio condotto in collaborazione con Franca Del Nonno, responsabile di Anatomia patologica, e Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento clinico, è Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, specializzato in malattie infettive. Le ultime informazioni dallo Spallanzani “Tutti i pazienti – spiega – presentano una polmonite bilaterale interstiziale associata ad una vasculite, ovvero una forte infiammazione dei vasi sanguigni. Inoltre sia il cuore che i polmoni vanno in fibrosi. Che vuol dire che si ispessiscono e si affaticano fino a che non reggono più”. Ed è per questo che molti parlano ... Leggi su secoloditalia Medici volontari dall’Italia per aiutare i colleghi sfiniti dal Covid : “Il nostro è un giuramento”

