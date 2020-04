Il coronavirus si può sconfiggere. I segreti del Vietnam: come arginare l’epidemia e far volare l’economia (Di domenica 19 aprile 2020) HỒ CHÍ MINH CITY – Alla mattina del 19 aprile, il Vietnam contava 268 casi di nuovo coronavirus (Covid-19), di cui solamente sessantasette ancora attivi, e nessun morto, registrando lo zero alla voce dei nuovi positivi per 72 ore consecutive. Eppure, il Paese confina a nord con la Cina ed intrattiene importanti relazioni economiche e commerciali con Pechino. Questi risultati sono figli della celerità e del decisionismo del governo centrale di Hà Nội e dei Comitati del Popolo delle singole province, e sono valsi al Paese i riconoscimenti da parte delle autorità internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per il Vietnam, come per la Cina, l’inizio dell’epidemia è arrivato in corrispondenza delle festività per il capodanno lunare, il Tết Nguyên Ðán. Il governo, dal ... Leggi su oasport “Non può fare la spesa in tuta” - “è vietato comprare i giornali” : le multe più assurde (e ingiuste) degli agenti ossessionati dal decreto anti Coronavirus

Come la peste può aiutare la Russia contro il coronavirus

Sesso ai tempi del coronavirus - le domande agli esperti : «Con la mascherina si può fare?» (Di domenica 19 aprile 2020) HỒ CHÍ MINH CITY – Alla mattina del 19 aprile, ilcontava 268 casi di nuovo(Covid-19), di cui solamente sessantasette ancora attivi, e nessun morto, registrando lo zero alla voce dei nuovi positivi per 72 ore consecutive. Eppure, il Paese confina a nord con la Cina ed intrattiene importanti relazioni economiche e commerciali con Pechino. Questi risultati sono figli della celerità e del decisionismo del governo centrale di Hà Nội e dei Comitati del Popolo delle singole province, e sono valsi al Paese i riconoscimenti da parte delle autorità internazionali,l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ilper la Cina, l’inizio dell’epidemia è arrivato in corrispondenza delle festività per il capodanno lunare, il Tết Nguyên Ðán. Il governo, dal ...

davidefaraone : Chi l’ha detto che non si può sapere in tempi rapidi se si ha il #coronavirus? Chi l'ha detto che mancano i tamponi… - pfmajorino : Non ho nulla contro il San Raffaele che fa tanto. Contesto le scelte di #Fontana: è mai possibile che non esista un… - fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Provenzano: “Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi. Nella fase 2 va rafforzato si… - r73lio : RT @disinformatico: Non è una cattiva idea: al prossimo imbecille che dice che il 5G agevola il coronavirus si può rispondere, con la massi… - giornalisteTV : RT @BarbaraRaval: ??#coronavirus Testimonianza eccezionale. #Bergamo,il dr.Manera lavora in rianimazione.Ascoltate,è importante.Molti morti… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus può Ballarò | puntata oggi 17 settembre 2013 | diretta PolisBlog.it