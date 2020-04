"Il Coronavirus muore solo a 90 gradi" (Di domenica 19 aprile 2020) Valentina Dardari Secondo gli scienziati dell’Università Aix-Marseille il virus non riuscirebbe a sopravvivere solo a quella temperatura. Cade quindi l’ipotesi che possa scomparire con l’estate Uno studio francese ha in parte smorzato la speranza che con l’arrivo dell’estate, e di conseguenza del caldo, il Coronavirus venga ucciso. A meno che, s’intenda, quest’anno non si presentino temperature roventi che superino i 90 gradi. Un po’ improbabile. Come riportato da il Corriere, i ricercatori dell’Università Aix-Marseille, guidati da Remi Charrel, professore di Emergenza delle patologie virali, hanno infatti sperimentato che il Covid-19 non riesce a sopravvivere solo dopo un’esposizione di 15 minuti a temperature superiori ai 90 gradi, praticamente lo si deve portare al punto di ebollizione. Con ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - muore sindaco nel nolano - cittadini in strada per l’ultimo saluto

Coronavirus - giovane italiano muore a soli 31 anni in Germania : era stato trasferito a Lipsia dalla Bergamasca

Coronavirus - muore sindaco di Saviano : folla in strada per il funerale. M5s : “Era medico - corteo è offesa alla sua memoria” (Di domenica 19 aprile 2020) Valentina Dardari Secondo gli scienziati dell’Università Aix-Marseille il virus non riuscirebbe a sopravviverea quella temperatura. Cade quindi l’ipotesi che possa scomparire con l’estate Uno studio francese ha in parte smorzato la speranza che con l’arrivo dell’estate, e di conseguenza del caldo, ilvenga ucciso. A meno che, s’intenda, quest’anno non si presentino temperature roventi che superino i 90. Un po’ improbabile. Come riportato da il Corriere, i ricercatori dell’Università Aix-Marseille, guidati da Remi Charrel, professore di Emergenza delle patologie virali, hanno infatti sperimentato che il Covid-19 non riesce a sopravviveredopo un’esposizione di 15 minuti a temperature superiori ai 90, praticamente lo si deve portare al punto di ebollizione. Con ...

repubblica : Coronavirus in Lombardia, muore a 32 anni: era incinta del secondo figlio - Corriere : Il sindaco (medico) muore per Coronavirus, 200 persone ai funerali nonostante i div... - Corriere : Steven muore a 31 anni. Ricoverato per Covid da un mese, era stato trasferito da Bergamo a Lipsia - unavitainpunta : RT @davidepollak2: #Coronavirus storia VERIFICATA: donna 62 anni cardiopatica, dolori al petto, nessun sintomo influenzale. ricoverata con… - FedericoPierac2 : RT @davidepollak2: #Coronavirus storia VERIFICATA: donna 62 anni cardiopatica, dolori al petto, nessun sintomo influenzale. ricoverata con… -