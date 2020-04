Il Copasir approfondirà alcune questioni sulla scelta dell'app Immuni (Di domenica 19 aprile 2020) Il Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha detto che approfondirà alcune questioni sull'app 'Immuni', "sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal commissario Arcuri per l'affidamento e la conseguente gestione dell'applicazione". Lo ha reso noto lo stesso presidente del Comitato, Raffaele Volpi. "Non esclusa" l'audizione dello stesso Arcuri, "ritenendo - spiega Volpi - che si tratti di materia afferente alla sicurezza nazionale". Di Immuni, l'app scelta dal governo per aiutare il contenimento dei contagi nella Fase due, si sa ancora poco. Qualcosa è trapelato sulle sue specifiche tecniche, come l'utilizzo della tecnologia Bluetooth per il tracciamento dei contatti avuti tra i dispositivi, e la possibilità data agli utenti che decidono di utilizzarla di condividere o meno i loro dati in ... Leggi su agi (Di domenica 19 aprile 2020) Il Comitato per la sicurezzaa Repubblica (Copasir) ha detto che approfondiràsull'app '', "sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal commissario Arcuri per l'affidamento e la conseguente gestione'applicazione". Lo ha reso noto lo stesso presidente del Comitato, Raffaele Volpi. "Non esclusa" l'audizioneo stesso Arcuri, "ritenendo - spiega Volpi - che si tratti di materia afferente alla sicurezza nazionale". Di, l'appdal governo per aiutare il contenimento dei contagi nella Fase due, si sa ancora poco. Qualcosa è trapelato sulle sue specifiche tecniche, come l'utilizzoa tecnologia Bluetooth per il tracciamento dei contatti avuti tra i dispositivi, e la possibilità data agli utenti che decidono di utilizzarla di condividere o meno i loro dati in ...

RaiNews : L'app per il contact tracing #Immuni, scelta dal governo come uno degli elementi per la 'Fase due', sarà valutata d… - Villix1971 : RT @PatriziaRametta: APP 'IMMUNI': SI MUOVE IL #COPASIR GRAZIE @volpi_raffaele?? ogni volta che leggiamo interventi che proteggono e difendo… - jure_66 : RT @PatriziaRametta: APP 'IMMUNI': SI MUOVE IL #COPASIR GRAZIE @volpi_raffaele?? ogni volta che leggiamo interventi che proteggono e difendo… - papisceicco : RT @Agenzia_Italia: Il Copasir approfondirà alcune questioni sulla scelta dell'app Immuni - arcangeloroc : RT @Agenzia_Italia: Il Copasir approfondirà alcune questioni sulla scelta dell'app Immuni -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir approfondirà alcune App Immuni, il Copasir: "Riguarda la sicurezza nazionale, questione va approfondita" Rai News Il Copasir approfondirà alcune questioni sulla scelta dell'app Immuni

Il Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha detto che approfondirà alcune questioni sull’app 'Immuni’, "sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme ...

Coronavirus, Copasir: Approfondimenti sull'app Immuni'

Il Copasir intende «approfondire la questione dell’App Immuni sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal Commissario Arcuri per l’affidamento e la ...

Il Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha detto che approfondirà alcune questioni sull’app 'Immuni’, "sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme ...Il Copasir intende «approfondire la questione dell’App Immuni sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal Commissario Arcuri per l’affidamento e la ...