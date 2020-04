Il bonus da 200 a 400 euro per colf e badanti (Di domenica 19 aprile 2020) Il decreto Aprile arriverà soltanto alla fine della prossima settimana ma avrà una dotazione di 70 miliardi, di cui 30 per garantire la liquidità alle imprese (25 circa alla Sace per le garanzie sui prestiti alle grandi aziende e 5 al Fondo per le pmi), e il resto sulle altre misure, a partire dai 15 miliardi necessaria prolungare di 5-6 settimane la cassa integrazione. Ma, spiega il Corriere della Sera, ci sarà anche un bonus da 200 a 400 euro per colf e badanti: Circa un miliardo e mezzo dovrebbe andare al reddito di emergenza e in particolare a un bonus tra 200 e 400 euro per i lavoratori domestici (colf, badanti) parametrato sull’orario di lavoro (full o part time). Sostanzioso anche il pacchetto di nuovi aiuti a Regioni ed enti locali: circa 5 miliardi, di cui 3-3,5 a Comuni e Province. Ci saranno poi altri 3 miliardi per la sanità e la ... Leggi su nextquotidiano Bonus partite Iva aprile 2020 : aumento di 200 euro rispetto a marzo

Il 5 marzo non funziona 18app per registrazione al Bonus Cultura dei 2001 (Di domenica 19 aprile 2020) Il decreto Aprile arriverà soltanto alla fine della prossima settimana ma avrà una dotazione di 70 miliardi, di cui 30 per garantire la liquidità alle imprese (25 circa alla Sace per le garanzie sui prestiti alle grandi aziende e 5 al Fondo per le pmi), e il resto sulle altre misure, a partire dai 15 miliardi necessaria prolungare di 5-6 settimane la cassa integrazione. Ma, spiega il Corriere della Sera, ci sarà anche unda 200 a 400per: Circa un miliardo e mezzo dovrebbe andare al reddito di emergenza e in particolare a untra 200 e 400per i lavoratori domestici () parametrato sull’orario di lavoro (full o part time). Sostanzioso anche il pacchetto di nuovi aiuti a Regioni ed enti locali: circa 5 miliardi, di cui 3-3,5 a Comuni e Province. Ci saranno poi altri 3 miliardi per la sanità e la ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Dopo il portale Inps, crolla pure il sito per chiedere le garanzie, altra figuraccia. Le… - neXtquotidiano : Il #bonus da 200 a 400 euro per colf e badanti - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Colf e badanti, assegno di 200-400 euro. Bonus di 800 euro per due mesi agli autonomi - pi2py : RT @Corriere: Colf e badanti, assegno di 200-400 euro. Bonus di 800 euro per due mesi agli autonomi - Corriere : Colf e badanti, assegno di 200-400 euro. Bonus di 800 euro per due mesi agli autonomi -

Ultime Notizie dalla rete : bonus 200 Il nuovo decreto coronavirus: bonus fino a 400 euro per colf e badanti Corriere della Sera Il bonus da 200 a 400 euro per colf e badanti

Ma, spiega il Corriere della Sera, ci sarà anche un bonus da 200 a 400 euro per colf e badanti: Circa un miliardo e mezzo dovrebbe andare al reddito di emergenza e in particolare a un bonus tra 200 e ...

Coronavirus, autonomi: l’assegno salirà a 800 euro ma sarà introdotto un tetto al reddito

Il bonus per gli autonomi ha innescato così l’ennesimo braccio di ferro all’interno ... dell’Economia e del Lavoro Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo una nota in cui avverte che rispetto allo ...

Ma, spiega il Corriere della Sera, ci sarà anche un bonus da 200 a 400 euro per colf e badanti: Circa un miliardo e mezzo dovrebbe andare al reddito di emergenza e in particolare a un bonus tra 200 e ...Il bonus per gli autonomi ha innescato così l’ennesimo braccio di ferro all’interno ... dell’Economia e del Lavoro Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo una nota in cui avverte che rispetto allo ...