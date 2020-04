Hyundai Italia - Coronavirus, una flotta di auto per la Croce Rossa (Di domenica 19 aprile 2020) La Hyundai Italia mette a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di auto con lobiettivo di rafforzare i servizi di sostegno alla popolazione nelle regioni del Paese più colpite dallepidemia del Coronavirus.L'iniziativa. Le Suv e le citycar offerte dalla Casa coreana saranno riservate agli operatori e ai volontari impegnati sul territorio come supporto per le loro attività, che vanno dallassistenza sanitaria domiciliare alla consegna di spesa, beni di prima necessità e medicinali ai cittadini maggiormente in difficoltà. Liniziativa fa seguito a unaltra precedente in Lombardia, nata per fronteggiare le numerose richieste di mobilità del personale medico e dei collaboratori di alcuni ospedali di Milano e di Pavia: il San Raffaele, il Sacco e lIstituto di Cura Città. La Hyundai, tuttavia, non è la sola Casa automobilistica ad ... Leggi su quattroruote (Di domenica 19 aprile 2020) Lamette a disposizione dellana unadicon lobiettivo di rafforzare i servizi di sostegno alla popolazione nelle regioni del Paese più colpite dallepidemia del.L'iniziativa. Le Suv e le citycar offerte dalla Casa coreana saranno riservate agli operatori e ai volontari impegnati sul territorio come supporto per le loro attività, che vanno dallassistenza sanitaria domiciliare alla consegna di spesa, beni di prima necessità e medicinali ai cittadini maggiormente in difficoltà. Liniziativa fa seguito a unaltra precedente in Lombardia, nata per fronteggiare le numerose richieste di mobilità del personale medico e dei collaboratori di alcuni ospedali di Milano e di Pavia: il San Raffaele, il Sacco e lIstituto di Cura Città. La, tuttavia, non è la sola Casamobilistica ad ...

CriAreaNordMil : crocerossa: Ringraziamo Hyundai_Italia che ci sostiene mettendo a disposizione un flotta di auto per rafforzare i n… - Notiziedi_it : Emergenza Virus, anche Hyundai Italia in prima linea - stefano33542683 : RT @crocerossa: Ringraziamo @Hyundai_Italia che ci sostiene mettendo a disposizione un flotta di auto per rafforzare i nostri servizi nelle… - cri_canelli : RT @crocerossa: Ringraziamo @Hyundai_Italia che ci sostiene mettendo a disposizione un flotta di auto per rafforzare i nostri servizi nelle… - Albi_Boraso : RT @crocerossa: Ringraziamo @Hyundai_Italia che ci sostiene mettendo a disposizione un flotta di auto per rafforzare i nostri servizi nelle… -