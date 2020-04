Harry Potter: una società USA paga 1.000 dollari per guardare tutti i film della saga (Di domenica 19 aprile 2020) Cinque persone potranno vedere tutti i film di Harry Potter e Animali Fantastici ed essere pagati, un'esperienza magica anche per i babbani. guardare tutti i film della saga di Harry Potter ed essere pagati 1000 dollari per il binge-watching** è la promessa di una società americana che ha lanciato l'iniziativa online, andando alla ricerca della persona giusta disposta a dedicarsi all'impresa. L'idea è nata ai responsabili di EDsmart che hanno pubblicato online il "magico" annuncio rivolto anche a Babbani e Mezzosangue. La società che si occupa di recensioni e rating ha infatti annunciato: "Ci siamo resi conto che alle persone attualmente servirebbe un po' di magia e amiamo Harry Potter. La maggior parte del mondo dei Babbani sta lottando contro l'auto-isolamento e ... Leggi su movieplayer Harry Potter e Il Calice di Fuoco - in TV negli USA va in onda una scena eliminata che sorprende gli spettatori

Broomstick League - il titolo ispirato al Quidditch di Harry Potter - sparisce all'improvviso da Steam e dai social media

Emma Watson - compie 30 anni la Hermione di Harry Potter (Di domenica 19 aprile 2020) Cinque persone potranno vederedie Animali Fantastici ed essereti, un'esperienza magica anche per i babbani.died essereti 1000per il binge-watching** è la promessa di una società americana che ha lanciato l'iniziativa online, andando alla ricercapersona giusta disposta a dedicarsi all'impresa. L'idea è nata ai responsabili di EDsmart che hanno pubblicato online il "magico" annuncio rivolto anche a Babbani e Mezzosangue. La società che si occupa di recensioni e rating ha infatti annunciato: "Ci siamo resi conto che alle persone attualmente servirebbe un po' di magia e amiamo. La maggior parte del mondo dei Babbani sta lottando contro l'auto-isolamento e ...

trash_italiano : #PECHINOEXPRESS CHE METTE IL SOTTOFONDO DI HARRY POTTER PER BATTERE LA CONCORRENZA DI #ANIMALIFANTASTICI - Love_youNialler : RT @hogwartstydia: Una volta Emma, Daniel e Rupert sul set di Harry Potter avevano rotto una copertina di un libro e immediatamente fecero… - Lastregababbana : 2.L'ultima bellissima scena di 'Harry Potter e la pietra filosofale', in realtà è stata girata il primo giorno di r… - missxsimpatia : qual a casa da luna de harry potter? - portamiiviia : Che bono Robert Pattinson in Harry Potter -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Harry Potter e il Calice di Fuoco: ecco una scena tagliata [VIDEO] LaScimmiaPensa.com Broomstick League, il titolo ispirato al Quidditch di Harry Potter, sparisce all'improvviso da Steam e dai social

Fin dal suo primo annuncio, avvenuto lo scorso anno, Broomstick League, sviluppato da Code HQ, Blue Isle Studios e Virtual Basement, ha fatto parlare di sé per via della sua similitudine con il ...

Animali Fantastici, lo spin-off di Harry Potter, scalza dai palinsesti Mediaset la trilogia del “Signore degli Anelli”

Inizialmente prevista per lunedì 20 aprile su Canale 5, «La Compagnia dell’Anello» slitta al 27: al suo posto il secondo capitolo dello spinoff da «Harry Potter». La quarantena generalizzata degli ...

Fin dal suo primo annuncio, avvenuto lo scorso anno, Broomstick League, sviluppato da Code HQ, Blue Isle Studios e Virtual Basement, ha fatto parlare di sé per via della sua similitudine con il ...Inizialmente prevista per lunedì 20 aprile su Canale 5, «La Compagnia dell’Anello» slitta al 27: al suo posto il secondo capitolo dello spinoff da «Harry Potter». La quarantena generalizzata degli ...